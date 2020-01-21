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Tarihi eser kaçakçılarına operasyon...Tır ile getirdikleri iş makinesiyle kazdılar

21.01.2020 | 18:25

Afyonkarahisar’dan tır ile getirdikleri iş makinesi ile Aksaray’da tarihi eser ve lahit kazısı yapan tarihi eser kaçakçılarına suçüstü operasyon gerçekleştirildi. Şahısların kaçarken kovalamaca anı polis kamerasına yansırken, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, Aksaray'ın merkeze bağlı Ekecik Yeni Mahalle ile Koyak Köyü arasında bulunan boş arazide gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri, belirlenen araziyi ve şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 2 ay teknik ve fiziki olarak takip yapan KOM ekipleri, yeterli delil ve bulguların ele geçirilmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Ekecik Yeni Mahalle ile Koyak Köyü arasında bulunan ve kaçak kazı yapılan araziye operasyon düzenleyen KOM ekipleri, şüphelileri gözaltına almak isterken bir şüphelinin yaya olarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Kovalamaca ile yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu A.D. (51), M.A. (38), E.Ü. (47), T.A. (37), A.Ö. (37), A.Ö. (52), E.T. (43), S.B. (45), A.K.Ö. (23), H.B. (57) ve R.E. (37) isimli toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olay yerinde bir kepçe ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin iş makinesini tır ile Afyonkarahisar'dan Aksaray'a getirttiği öğrenildi.

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