Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı tarihi İshak Paşa Sarayı’nı beyaza bürüdü.İlçede etkili olan kar yağışı nedeni ile İran transit yolu tamamen karla kaplanırken, İshak Paşa Sarayı da adeta beyaz örtüye büründü.
Bölgede yağan yılın ilk karı fotoğrafseverlere güzel görüntüler oluşturdu.
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