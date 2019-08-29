Tarihi köprüde onarım çalışmaları başladı

Bartın'ın Amasra İlçesinde Roma döneminden kalma olan 2'nci köprü olan Kemerdere köprüsünde de onarım çalışmalarına başlandı. Köprünün ormanlık alanda kalması nedeniyle yaşanan hukuki sürecin tamamlanması ile birlikte başlayan çalışmalar 4-5 aylık süreçte tamamlanarak tarihi köprü turizme kazandırılacak. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda öncelik olarak köprünün kendi yapısı korunacak. Daha sonrasında ise köprünün aslına uygun hale getirilmesi çalışmaları bitirilecek. Romalılar döneminde olimpiyatlara katılan sporcuların şans getirmesi için üzerinden geçtiği köprü daha sonra turizme açılacak.

Amasra'ya 3 kilometre uzaklıkta bulunan köprünün Romalılar döneminden kalma bir köprü olduğunu belirten Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Yıllar içerisinde büyük tahribata uğramıştı. Şimdi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tadilat ve restorasyon projesi yapıldı. Bu köprü inşallah önümüzdeki sezon tadilat bitirilince hizmete açılacak. Köprü antik yol üzerinde bulunuyor. Bu köprünün etrafında bilinen tarihe göre olimpiyatlara giden gençler hazırlıklarını burada yaptığı bilinir" dedi.