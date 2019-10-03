Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Tarık Ünlüoğlu'na veda! "Dünyanın en güzel abisiydi, nur içinde yatsın"

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu ileri evre akciğer kanseri nedeniyle 1 Ekim Salı günü hayatını kaybetti. Ünlüoğlu için bugün sabah saatlerinde Mecidiyeköy Artı Sahne'de tören düzenlendi. Ardından Ünlüoğlu’nun naaşı Levent Camii’ne getirildi. Usta oyuncu için düzenlenen cenaze törenine sevenleri, ailesi ve sanat camiasından yakın arkadaşları katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından ünlü oyuncu Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye katılan sevenlerinden Demet Akbağ, Ata Demirer, Beyazıt Öztürk de ünlü oyuncuyla ilgili "Dünyanın en güzel abisiydi, nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarık Ünlüoğlu'na veda! "Dünyanın en güzel abisiydi, nur içinde yatsın"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN