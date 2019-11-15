Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü
Konya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yabancı uyruklu bir kişi kavga ettiği karısını döverek öldürdü. Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak üzerinde bulunan üç katlı apartmanın üçüncü katında meydana geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
Akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdü 15.11.2019 | 10:17
03:24
02:58
Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü 15.11.2019 | 10:12
02:13
PKK'ya bir darbe daha! 5 ton 38 kilogram esrar ele geçirildi 15.11.2019 | 10:06
02:55
İstanbul Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu! 15.11.2019 | 10:02
01:11
01:05
14:08
02:39
02:49
02:01:16
01:10
Zihinsel engelli genci acımasızca darp ettiler 15.11.2019 | 01:47
03:16
Beton boruya sıkışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı 14.11.2019 | 18:15
03:26
Oyuncu İsrafil Köse’nin ölümüne neden olan taksiciye para cezası 14.11.2019 | 18:15
03:57
Çocuk hırsızların hayır parasını çaldığı anlar kamerada 14.11.2019 | 18:15
01:01
Zeytinburnu’nda "papağan" operasyonu: 2 gözaltı 14.11.2019 | 18:15
05:46
Kedilerini kurtarabilmek için alevlerin arasına daldı 14.11.2019 | 18:15
04:06
Araba parasına bir horoz, iki tavuk 14.11.2019 | 18:15
01:38
Antalya'da aşırı alkollü Rus kadına polis yardımı 14.11.2019 | 18:15
02:41
Su yerine tuz ruhu içen lise öğrencisi tat alma duyusunu kaybedebilir 14.11.2019 | 17:37