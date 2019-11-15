Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü

Konya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yabancı uyruklu bir kişi kavga ettiği karısını döverek öldürdü. Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak üzerinde bulunan üç katlı apartmanın üçüncü katında meydana geldi.