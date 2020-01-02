Web TV Yaşam Tasması asansöre takılan köpeğin can çekiştiği anlarda gelen müthiş müdahale kamerada!

Tasması asansöre takılan köpeğin can çekiştiği anlarda gelen müthiş müdahale kamerada!

02.01.2020 | 10:58

Tasması asansör kapısına sıkışan köpek boğularak ölmek üzereyken son anda yetişerek başarılı bir müdahale ile böyle kurtarıldı!

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:27
Tasması asansöre takılan köpeğin can çekiştiği anlarda gelen müthiş müdahale kamerada! 02.01.2020 | 10:58
05:38
İstanbul Beşiktaş'ta kırmızı ışıkta geçen kadın servis minibüsünün altında kalarak can verdi! 02.01.2020 | 10:21
01:12
İstanbul'da kadını yerde sürükleyip telefonunu çalan kapkaççının kaçma anı kamerada! 02.01.2020 | 09:59
04:04
İstanbul Tuzla'daki kaçak döküm dehşeti kamerada! 02.01.2020 | 09:48
06:09
İzmir’de dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Silahlı pusuda, olay yerinden geçen 2 kişi vurularak hayatını kaybetti... 02.01.2020 | 09:27
00:56
Alkol komasına giren diş hekimi öldü 02.01.2020 | 09:34
03:50
BİM marketleri 3 Ocak 2020 Cuma aktüel ürünleri sesli tanıtımı! 02.01.2020 | 09:33
00:43
Erzincan'da yolcu otobüsü karla mücadele aracına çarptı 17 yaralı 02.01.2020 | 09:27
01:03
Meteoroloji’den gelen hava durumu ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (02.01.2020) 02.01.2020 | 09:26
01:03
Meteoroloji'den hava durumu kar yağışı uyarısı! (02 Ocak 2019 Perşembe) Meteoroloji, kar ve fırtına için saat verdi... 02.01.2020 | 09:22
02:02:06
Esra Erol (01 Ocak 2020 Çarşamba) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Karısını arayan çaresiz koca canlı yayında... 02.01.2020 | 08:31
01:03
Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide! 01.01.2020 | 16:15
02:50
Türkiye, Ceren Özdemir'i unutmadı... Ordu'da 2020 yılının ilk bebeğine 'Ceren' ismi verildi! 01.01.2020 | 15:31
00:55
Kocaeli'de takip ettiği kadını darp ederek taciz eden sapığın görüntüleri ortaya çıktı! 01.01.2020 | 15:15
01:07
İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki kavga kamerada 01.01.2020 | 13:31
00:39
İstanbul Beşiktaş sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti! 01.01.2020 | 12:01
00:40
Şarkıcı Haluk Levent, yılbaşına Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e konser vererek böyle girdi! 01.01.2020 | 10:52
01:55
İstanbul Büyükada açıklarında vapur arızalandı, yolcular denizde mahsur kaldı 01.01.2020 | 10:14
00:09
Ünlü Sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan minik kızıyla duygusal yılbaşı paylaşımı! 01.01.2020 | 10:07
01:16
Ankara'da yangın faciası: 4 ölü! 01.01.2020 | 09:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN