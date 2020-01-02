Tasması asansöre takılan köpeğin can çekiştiği anlarda gelen müthiş müdahale kamerada!
Tasması asansör kapısına sıkışan köpek boğularak ölmek üzereyken son anda yetişerek başarılı bir müdahale ile böyle kurtarıldı!
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