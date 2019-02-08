Tekirdağ Süleymanpaşa'da yolda düşürülen 6 bin TL'yi böyle aldı

Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Değirmenaltı Mahallesi YSK önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zarf içerisinde 6 bin 300 TL parasını düşüren Metin G. bir müddet sonra parasının olmadığını fark etti. Şahsın polis ekiplerine başvurması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Tüm güvenlik kameraları incelendi

Bunun üzerine polis ekipleri YSK ve çevre iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde, bir kadının parayı YSK girişinde yerden aldığı belirledi. Parayı alınan kadının Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde ikamet eden A.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Aydoğdu Mahallesi'ne giden polis ekipleri A.Ş. ile görüşerek, 6 bin 250 TL parayı aldı. Para, Metin G.'ye teslim edildi.