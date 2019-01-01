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Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 20 metre çekildi.

Tekirdağ'ın Maramaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 20 metre çekildi. Denizin 20 metre çekilmesi ile küçük adacıklar oluştu, bazı kayık ve tekneler kum üzerinde kaldı. Geçtiğimiz yıllarda da Maramaraereğlisi ilçesinde deniz aynı bölgede 10-15 metre çekildi. İlçede yaşayan vatandaşlardan alınan bilgiye göre, kent merkezine yakın bölgelerde her yıl aynı tarihlerde bu gibi manzaralarla karşılaşıldığı belirtildi.

Uzmanlar da bu durumun normal bir doğa olayı olduğunu ve denizde böyle gelgitlerin yaşanabileceğini belirtti.

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Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi
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