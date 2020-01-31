Telefonda oyalayıp adına 93 bin lira kredi çektiler | Video
Sultangazi'de, savcılığa şikayette bulunan Cüneyt Özcan, telefonla arayarak kendisini bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtan, güvenini kazandıktan sonra da hesap bilgilerini alıp adına bankadan 93 bin lira kredi çeken kişi tarafından dolandırıldığını iddia etti.
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