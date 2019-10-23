Web TV Yaşam Telefonlarına bakmadığı için evli sevgilisini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü!

Telefonlarına bakmadığı için evli sevgilisini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü!

23.10.2019 | 08:27

Çorlu’da boş bir araziden yükselen yardım çığlıklarına koşan mahalle bekçileri bir kadını kanlar içinde yerde buldu. Katil zanlısı suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu'da Zafer Mahallesi Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nin arkasında yer alan boş alanda meydana geldi. İddialara göre her ikisi de evli olan A.D. (40) ile N.G (34) boş arazide bir süre konuştuktan sonra ilk anda tespit edilemeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. yanındaki bıçakla N.G'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü.


Kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşların polise haber vermesi ile olay yerine ilk anda bölgede devriye görevi yapan mahalle bekçileri ardından da polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen mahalle bekçileri kanlar içinde yerde yatan N.G adlı kadının başında katil zanlısı A.D.'yi suç aleti bıçak ile birlikte yakaladı.
Polis ekiplerinin ilk yaptığı incelemede katil zanlısı A.D.'nin alkollü olduğu N.G.'i de en az 15 yerinden bıçakladığını belirledi.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ile asayiş büro amirliği ekipleri ile nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından defalarca bıçaklanarak öldürülen kadının cansız bedeni incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Kati zanlısının ilk ifadesinde N.G ile bir süre arkadaşlık ettiklerini kendisi ile telefonlarına bakmadığı için tartıştıklarını bu tartışma esnasında da bıçakladığını söylediği kaydedildi.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu'nun da olay yerine gelerek bilgi aldığı cinayetle ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:26
Telefonlarına bakmadığı için evli sevgilisini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü! 23.10.2019 | 08:27
01:18
Diyarbakır’da ‘çayı fazla yazdın’ kavgası: 1’i ağır 2 yaralı 22.10.2019 | 18:19
00:41
Malatya’da Benekli Anadolu Semenderi görüldü 22.10.2019 | 18:19
02:25
Şırnak’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 örümcek maymun ele geçirildi 22.10.2019 | 18:19
01:30
Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'li teröristlerin tünellerini yıkıyor 22.10.2019 | 16:05
00:09
Başkan Erdoğan'ı kapıda karşılayan Putin: "Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu" 22.10.2019 | 15:57
01:29
Manisa’da 11 yaşındaki erkek çocuğu taciz eden sapığa vatandaşlar böyle meydan dayağı attı! 22.10.2019 | 15:24
01:28
Kırmızı bültenle aranan Firari Ergenekon savcısı böyle yakalandı! 22.10.2019 | 15:08
00:27
Maltepe Belediyesi Temizlik işçileri Maltepe Belediyesi önünde Soğan Ekmekli protesto etti 22.10.2019 | 14:15
00:30
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'ya canlı yayında attığı olay olan mesajı bakın nasıl açıkladı! 22.10.2019 | 13:18
01:14
10 yıl önceki kavgayı bahane edip kavga çıkarttı, başından vurularak öldürüldü! 22.10.2019 | 12:52
14:15
Ünlü kalp doktorundan yasaklı çikolata ve çay uyarısı 22.10.2019 | 12:03
00:13
ABD ile yapılan anlaşma firari Can Dündar'ı üzdü! 22.10.2019 | 12:00
01:38
Fuhuş yaptırdıkları kadınlara şaşkına çeviren isimler veren çete çökertildi! 22.10.2019 | 10:37
00:39
İstanbul trafiğinde 'Eğlence' işkencesi! 22.10.2019 | 10:24
04:20
İstanbul Büyükçekmece’de Annesinin elinden yola fırlayan minik kızın feci ölümü kamerada 22.10.2019 | 10:16
01:02
Cep telefonunu vermeyen genci, sırtından bıçakladı 22.10.2019 | 09:53
01:59
Resulayn’da teröristlerin tünel ağı bulundu 22.10.2019 | 09:58
02:48
HDP’li 3 belediyeye kayyum atandı 22.10.2019 | 09:55
00:58
Zalim İstanbul 16. bölüm fragmanı yayınlandı 22.10.2019 | 09:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN