TEM Bağlantı yolunda otomobil önce ticari taksiye çarptı ardından takla attı
TEM Bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil önce ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada iki şoförde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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