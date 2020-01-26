Web TV Yaşam TEM Bağlantı yolunda otomobil önce ticari taksiye çarptı ardından takla attı

TEM Bağlantı yolunda otomobil önce ticari taksiye çarptı ardından takla attı

26.01.2020 | 10:17

TEM Bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil önce ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada iki şoförde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi 03:51
Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi 26.01.2020 | 10:50
Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı 1 ölü, 3 yaralı 01:05
Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı 1 ölü, 3 yaralı 26.01.2020 | 10:21
TEM Bağlantı yolunda otomobil önce ticari taksiye çarptı ardından takla attı 01:43
TEM Bağlantı yolunda otomobil önce ticari taksiye çarptı ardından takla attı 26.01.2020 | 10:17
150 TL için arkadaşını böyle öldürdü 01:17
150 TL için arkadaşını böyle öldürdü 26.01.2020 | 10:16
Elazığ’da arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı 02:19
Elazığ’da arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı 26.01.2020 | 10:14
Enkazdan sağ kurtarılan annenin yardım feryadı Çocuklarım merdivenin altında 01:57
Enkazdan sağ kurtarılan annenin yardım feryadı "Çocuklarım merdivenin altında" 25.01.2020 | 16:38
Doğanyol'da depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı 03:20
Doğanyol'da depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı 25.01.2020 | 15:21
Elazığ'daki 6,8’lik depremin ardından Deprem Profesörü Sözbilir'den flaş açıklama! 09:23
Elazığ'daki 6,8’lik depremin ardından Deprem Profesörü Sözbilir'den flaş açıklama! 25.01.2020 | 14:48
Uzmanlar depreminin sürpriz olmadığını belirtti 04:01
Uzmanlar depreminin sürpriz olmadığını belirtti 25.01.2020 | 12:49
Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini böyle patlattı 01:14
Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini böyle patlattı 25.01.2020 | 12:41
Elazığ depremini haber alan Haluk Levent, konserini böyle yarıda kesti! 01:48
Elazığ depremini haber alan Haluk Levent, konserini böyle yarıda kesti! 25.01.2020 | 12:16
Deprem Elazığ ve Malatya'yı vurdu! Depremden 11 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı 03:48
Deprem Elazığ ve Malatya'yı vurdu! Depremden 11 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı 25.01.2020 | 08:57
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler! 01:26
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler! 24.01.2020 | 21:07
Donmaktan kurtardıkları eşeği giydirdiler 03:45
Donmaktan kurtardıkları eşeği giydirdiler 24.01.2020 | 18:32
İzmir’de su borusu patladı; sürücüler fışkıran suyla araçlarını yıkadı 00:35
İzmir’de su borusu patladı; sürücüler fışkıran suyla araçlarını yıkadı 24.01.2020 | 18:32
Park halindeki araç alev topuna döndü 00:26
Park halindeki araç alev topuna döndü 24.01.2020 | 18:32
Aşırı yüklü tırın tehlikeli yolculuğu kamerada 01:17
Aşırı yüklü tırın tehlikeli yolculuğu kamerada 24.01.2020 | 18:32
Mardin’de şiddetli rüzgar dev ağacı otomobilin üzerine devirdi 01:51
Mardin’de şiddetli rüzgar dev ağacı otomobilin üzerine devirdi 24.01.2020 | 18:32
Safranbolu'da eşsiz kar manzaraları 02:39
Safranbolu'da eşsiz kar manzaraları 24.01.2020 | 18:32
İstanbul’a beklenen kar ne zaman yağacak? İstanbul’a beklenen kar neden yağmadı? 03:52
İstanbul’a beklenen kar ne zaman yağacak? İstanbul’a beklenen kar neden yağmadı? 24.01.2020 | 17:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN