TEM Otoyolu'nda cip bariyere ok gibi saplandı:  3 ağır yaralı!

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde giden bir cip, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı araçtaki 3 kişi yaralandı.