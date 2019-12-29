Web TV Yaşam TEM Otoyolu'nda cip bariyere ok gibi saplandı:  3 ağır yaralı!

TEM Otoyolu'nda cip bariyere ok gibi saplandı:  3 ağır yaralı!

29.12.2019 | 08:36

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde giden bir cip, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı araçtaki 3 kişi yaralandı.

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