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TEM’de alev alev yanan tır trafiği kilitledi

TEM otoyolu Büyükçekmece-Hadımköy istikametinde seyir halindeki tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sebebiyle TEM otoyolu bir süre araç trafiğine kapanırken itfaiye ekipleri yanan aracı uzun uğraşlar sonunda söndürdü. Kumaş yüklü tır küle dönerken trafik tek şeritten sağlanıyor.

Yangın TEM otoyolu Büyükçekmece-Hadımköy istikametinde seyir halindeki bir tırda meydana geldi. Kumaş taşıyan tır henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Sürücüsünün kısa sürede olayı fark etmesiyle araç emniyet şeridine çekildi. Tır kumaş yüklü olması nedeniyle kısa sürede yangın büyüdü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonunda yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken TEM Hadımköy istikametinde yoğun trafik oluştu.
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TEM’de alev alev yanan tır trafiği kilitledi
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