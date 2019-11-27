Terazi hırsızı kameraya yansıdı
Başkentte elektronik teraziyi çalmaya çalışan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir markette bulunan elektronik teraziyi çalıp kaçmaya çalışan hırsız, tökezleyip ayağı takılınca teraziyi bırakarak kayıplara karıştı. Kızlarpınarı caddesinde bir markete müşteri gibi gelerek meyve tezgahında bulunan elektronik teraziyi dakikalarca gözleyen hırsız, uygun vakti yakaladığında elektronik teraziyi alıp kaçmaya çalıştı. Kaçarken ayağı tökezleyerek yere düşen hırsız, çaldığı elektronik teraziyi bırakarak kayıplara karıştı.
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