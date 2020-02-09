Terk eden sevgilisinin otomobilini kundakladı | Video
Adana'da kendisini terk eden sevgilisinin otomobilini benzin dökerek yakan zanlı yakalandı. Zanlının ifadesinde "çok sevdiğim için yaptım pişmanım" dediği öğrenildi.
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