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Terk eden sevgilisinin otomobilini kundakladı | Video

Terk eden sevgilisinin otomobilini kundakladı | Video
09.02.2020 | 10:05

Adana'da kendisini terk eden sevgilisinin otomobilini benzin dökerek yakan zanlı yakalandı. Zanlının ifadesinde "çok sevdiğim için yaptım pişmanım" dediği öğrenildi.

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