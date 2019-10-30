Teröristlerin yaktığı hastane hizmete girdi

Teröristlerin kaçarken yaktığı Tel Abyad Hastanesi, bölgede güvenliğin sağlanmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından tadilattan geçirilerek yeniden hizmete girdi.Hastanenin eksik cihaz ve donanımlarının tamamlanmasının ardından acil, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları ve dahiliye servislerinde hizmet verilmeye başlandı.