THY 35 tır dolusu malzemeyi İstanbul Havalimanı'na taşımaya başladı

THY ve bazı iştiraklerinin İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemleri 1 Şubat itibariyle başladı. THY Yer İşletme, THY Teknik A.Ş ve kargo malzemeleri ve makinelerden oluşan 35 tırın bugün İstanbul Havalimanı'na taşınacağı öğrenildi. Gerçekleştirilen taşıma işlemi sırasında yükleme, sevkiyat ve indirme işlemlerinin el terminalleri vasıtasıyla kayıt altına alındığı ve tırların da online takip sistemi üzerinden canlı olarak izlendiği öğrenildi. Taşınma işlemlerinin Şubat ayı boyunca belirli program çerçevesinden devam edeceği, 1-2 Mart 2019 tarihlerinde ise büyük taşınma işleminin gerçekleşeceği belirtildi.