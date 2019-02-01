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THY 35 tır dolusu malzemeyi İstanbul Havalimanı'na taşımaya başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'na kademeli olarak taşınmasıyla ilgili çalışmalar başladı. 35 tır dolusu malzeme, bugün İsatnbul Havalimanı'na taşınacak.

THY ve bazı iştiraklerinin İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemleri 1 Şubat itibariyle başladı. THY Yer İşletme, THY Teknik A.Ş ve kargo malzemeleri ve makinelerden oluşan 35 tırın bugün İstanbul Havalimanı'na taşınacağı öğrenildi. Gerçekleştirilen taşıma işlemi sırasında yükleme, sevkiyat ve indirme işlemlerinin el terminalleri vasıtasıyla kayıt altına alındığı ve tırların da online takip sistemi üzerinden canlı olarak izlendiği öğrenildi. Taşınma işlemlerinin Şubat ayı boyunca belirli program çerçevesinden devam edeceği, 1-2 Mart 2019 tarihlerinde ise büyük taşınma işleminin gerçekleşeceği belirtildi.
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THY 35 tır dolusu malzemeyi İstanbul Havalimanı'na taşımaya başladı
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