Ticaret Bakanlığı'ndan slime toplatma kararı

İzmir'de, çocuklar arasında son dönemde popüler olan, renkli ve akışkan oyun hamuru 'slime' uygun şartlarda üretilmediğinde sağlığı tehdit ediyor. İzmir Ticaret Müdürlüğü ve Buca Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı denetimler sırasında, bir imalathaneden alınan numunelerde, slimeların hiçbir kurala uyulmadan yapıldığı ayrıca içinde cilt kanserine neden olan kimyasal 'boraks' maddesinin yoğun olarak kullanıldığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de bu marka slimeların toplatılması kararını aldı. Bu slimeların satıldığı dükkanların tespitine başlanırken, kırtasiyecilerin bir kısmı oyun hamurunu satmama kararı aldı. Aileler ise slime satışının tamamen yasaklanmasını istedi.