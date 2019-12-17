Web TV Yaşam Tırla çarpışan traktör parçalara bölündü: 1 yaralı

Tırla çarpışan traktör parçalara bölündü: 1 yaralı

17.12.2019 | 18:37

Tekirdağ’da traktör ile tırın karıştığı kazada traktör römorkuyla parçalara bölündü. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa-Muratlı yolunda Kayı Mahallesi sapağında meydana geldi. İddiaya göre römorka bağlı A.C. yönetimindeki 59 EC 640 plakalı traktör, köy yolundan ana yola çıktığı sırada Süleymanpaşa'dan Muratlı ilçesine doğru anayolda seyreden E.T. yönetimindeki 59 AJ 326 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör parçalara bölünürken sürücü A.C. ise ağır yaralandı. Tır sürücüsü E.T. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza bölgesinde çalışma başlatarak, güvenlik önlemleri aldı.

PARÇA PARÇA TRAKTÖRÜ TOPLADILAR
Kaza nedeniyle Süleymanpaşa-Muratlı yolu bir süre trafiğe kapandı. Güvenlik ekiplerinin çalışması ile trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanırken, olay yerine gelen çekici ekipleri de parçalara bölünen traktörün kaldırılması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:49
Şişli’de market çalışanı turisti bıçakladı 17.12.2019 | 18:37
00:33
Yabancı uyruklu hırsızlar ikizlerin bebek arabasını böyle çaldı 17.12.2019 | 18:37
01:48
350 liralık cep telefonu sipariş etti, paketten bitki çayı ve temizlik malzemesi çıktı 17.12.2019 | 18:38
00:35
Otomobilin yayaya çarpma anı kamerada 17.12.2019 | 18:37
00:51
Tırla çarpışan traktör parçalara bölündü: 1 yaralı 17.12.2019 | 18:37
02:31
Aydın'da şiddet gören annesine çocuğundan acı uyarı "Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın" 17.12.2019 | 16:43
34:14
Müge Anlı'da dehşet ailesinde flaş gelişme! Muharrem Elbay'ın cesedi kuyuya mı atıldı? 17.12.2019 | 14:06
03:41
İstanbul'da 'Bankadan arıyoruz' diyerek dolandırıcılık yapan şüpheliler kamerada! 17.12.2019 | 13:57
02:13:21
Müge Anlı (17 Aralık 2019 Salı) canlı yayın tamamı tek parça kesintisiz izle! Babaya şok sözler... 17.12.2019 | 13:59
02:14
350 bin liralık sahte parfüm ele geçirildi 17.12.2019 | 12:24
01:21
Vatandaştan CHP'li belediyeye çöp tepkisi 17.12.2019 | 11:24
04:12
Ankara'da kahraman şoför yaralı yavru kediyi böyle kurtardı 17.12.2019 | 11:13
04:11
Müge Anlı'da canlı yayında gelen haber gözyaşlarına boğdu! Kız kardeşlerin dramında şok gelişme... (17 Aralık 2019 Salı) 17.12.2019 | 11:07
03:13
Antalya'da bankada soygun girişimi! Silahlı soyguncu güvenlik personelini rehin aldı 17.12.2019 | 09:59
09:25
Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası 17.12.2019 | 09:54
06:36
Antalya'da güzelleşmek için operasyon yaptıran kadının yüzünde çürüme başlayınca dudağı düştü! 17.12.2019 | 09:48
02:00
Jandarmanın torbacı operasyonunda kalaşnikof ve uzi ele geçirildi 17.12.2019 | 09:43
01:08
Elazığ'a oğlundan ölesiye dayak yiyen anneden açıklama! 17.12.2019 | 09:35
01:22
Bursa'da kaçak silah tacirlerine şafak operasyonu: Onlarca silah ve tüfek yakalandı 17.12.2019 | 09:41
02:00
Beykoz’da magandaların trafikte bir sürücünün yolunu kestiği anlar kamerada 17.12.2019 | 09:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN