Tırnakçılık yaparken fark edildi, cadde üzerinde soyunarak gözden kayboldu

Bahçelievler'de 'tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle bir işyeri sahibini dolandırmaya çalışan kadın, fark edilince dikkatleri başka yöne çekmek için cadde ortasında soyundu. Caddedeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kadının soyunma anları ise kameraya yansıdı.