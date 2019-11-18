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Tırnakçılık yaparken fark edildi, cadde üzerinde soyunarak gözden kayboldu

18.11.2019 | 09:52

Bahçelievler'de 'tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle bir işyeri sahibini dolandırmaya çalışan kadın, fark edilince dikkatleri başka yöne çekmek için cadde ortasında soyundu. Caddedeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kadının soyunma anları ise kameraya yansıdı.

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