Tırnakçılık yaparken fark edildi, cadde üzerinde soyunarak gözden kayboldu
Bahçelievler'de 'tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle bir işyeri sahibini dolandırmaya çalışan kadın, fark edilince dikkatleri başka yöne çekmek için cadde ortasında soyundu. Caddedeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kadının soyunma anları ise kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
Denizli'de beş kişinin köpeğin ağzından alamadığı kedi yaşamını yitirdi 18.11.2019 | 09:54
02:38
İstanbul Bahçelievler’de sokak ortasında soyunan kadın kamerada! 18.11.2019 | 09:52
02:38
Tırnakçılık yaparken fark edildi, cadde üzerinde soyunarak gözden kayboldu 18.11.2019 | 09:52
04:26
İstanbul Boğazı'ndaki sis havadan görüntülendi! 18.11.2019 | 09:26
03:20
02:06
01:31
02:52
04:24
03:22
Antalya'da feci kaza kamerada 17.11.2019 | 18:31
01:35
Eski özel harekatçı ile polisler arasındaki kovalamaca mahkemede bitti 17.11.2019 | 18:31
01:17
Tüpü patlayan köfte karavanı küle döndü 17.11.2019 | 18:31
03:35
Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu kamerada 17.11.2019 | 18:31
00:59
Kamyon arkasında tehlikeli bisiklet yolculuğu kamerada 17.11.2019 | 18:31
02:02
Polise jiletle saldıran şüpheli, çıkan arbedede vuruldu 17.11.2019 | 17:15
03:25
Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü 17.11.2019 | 15:04
00:13
Evini sattırmak isteyen dolandırıcıyı yakalattı 17.11.2019 | 14:39
01:23
04:22
Kütahya'da pompalı dehşet Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü 17.11.2019 | 14:19
03:01
Tersane İstanbul'da 15 bin kişiye iş imkanı 17.11.2019 | 14:05