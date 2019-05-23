Tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık kamerada

Bursa İznik'te çarşaflı iki kadın makete alışveriş yapma bahanesiyle geldi. Tırnak usulü ile market sahibini dolandırıp gittiler. Olay yerine polisler ve cadde esnafı sokağa çıkıp dolandırıcıyı aradı. Bir kadının elinde süpürge ile dolandırıcıların peşinden koşması da dikkat çekti.Edinilen bilgiye göre, Olay, Eşrefzade Mahallesi Topkapı Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Yakup Has'ın sahibi olduğu markete gelen iki çarşaflı kadından biri alışveriş yaparken diğeri kasaya gelerek 200 TL'yi bozdurmak istediğini söyledi. Parayı kasadaki çalışana uzattı. Parayı bozuk olarak alan dolandırıcı, kasiyere eksik verdin diyerek, 100 TL'yi tırnak usulü ile sakladı. 100 TL daha aldı. Alışveriş yapan diğer kadın da aldıklarını kasaya bırakıp almaktan vazgeçtiğini söyledi ve diğer kadınla birlikte kayıplara karıştı. Market sahibi Has, dolandırıldığını anlayınca polise haber verdi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.