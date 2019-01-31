Tokat’ta meydana gelen heyelan D-100 karayolunu araç ulaşımına kapattı

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Reşadiye İlçesinden geçen D-100 karayolu Çakmak Köyü yakınlarında gece 03.40 sularında heyelan meydana geldi. Dağlık alandan kayan tonlarca ağırlıktaki toprak ve kaya parçaları duble yolun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Reşadiye istikametinden İstanbul istikametine gidecek olan araçlar Başçiftlik ilçesine yönlendirildi. İstanbul yönünden gelen araçlar ise Niksar ilçesinden Sivas istikametine yönlendirilerek ulaşım sağlandı. Yolun açılması için çalışmalar başlatıldı. Heyelan altında kalan araç olup olmadığı ise bilinmiyor.