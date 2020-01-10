Toprak altında kalan işçilerin kurtarılma anı kamerada

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde devlet hastanesinin altyapı çalışmaları esnasında meydana gelen toprak kayması sonrası yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Toprak altında kalarak şans eseri hafif yaralanarak kurtulan 2 işçinin itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Lüleburgaz'da yapımı devam eden devlet hastanesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan çalışmalar neticesi Ahmet Siyar Celikel (19) ve Soner Bulut (27) isimli işçiler toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, iki işçinin kurtarılma anına ilişkin görüntü ortaya çıktı. İşçilerden birinin çektiği tahmin edilen görüntülerde iki işçinin sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılmaya çalışıldığı görülüyor. Görüntünün devamında videoyu çeken işçinin "Dikkat edin. Çökecek orası. Boşaltın orayı" diye bağırdığı duyuluyor.