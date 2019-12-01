Trabzon'da 8 katlı binada çıkan yangında korku dolu dakikalar
Trabzon'un Sürmene ilçesi Orta mahallesinde, 8 katlı bir binanın 5 katında çıkan yangın çevreye korku yaşattı.Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra apartmanın 5. katından nedeni belirlenemeyen bir yangın cıktı. Çıkan yangında duman apartmanın bütün katlarını sararken, hane sahipleri merdivenlerin aşırı dumandan kullanamayarak tahliyelerini yangın merdiveninden sağlandı. Olay yerine gelen Polis, sağlık ve TİSKİ ekipleri hane sahiplerini dışarı çıkarırken, itfaiye aracı yolun dar olması nedeniyle apartmanın yanına gelemeyerek uzaktan müdahale etti. Yangının çıktığı daireden ikisi çocuk birde anne çıkarılırken, Sağlık durumlarının iyi olduğu aile kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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