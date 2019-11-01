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Trabzon'da sağanak sonrası heyelan

01.11.2019 | 17:29

Trabzon'da sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle yollar kayalar ve taşlarla kapandı.

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