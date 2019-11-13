Trabzon'da yaylada olaylı yıkım devam ediyor
Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkımına karar verilen binaların yıkımları olaylı bir şekilde sürüyor.
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