Web TV Yaşam Trabzon'da yaylada olaylı yıkım devam ediyor

Trabzon'da yaylada olaylı yıkım devam ediyor

13.11.2019 | 12:44

Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkımına karar verilen binaların yıkımları olaylı bir şekilde sürüyor.

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