Trafik polisinden hayat kurtaran müdahale...Kalp krizi geçiren sürücüyü polis hayata bağladı
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanarak kalp krizi geçiren banka memurunun hayatını o sırada yol uygulaması yapan polisin anında müdahalesi kurtardı. Sürücüyü aracın yolcu koltuğuna alan ve direksiyona geçen polisin dakikalar içinde hastaya getirdiği banka memuru, bir kez kalbi durmasının ardından doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:04
202 kiloluk obez hastasının dramı! Kendi başına adım bile atamıyor 19.12.2019 | 16:05
06:12
01:03
İstanbul Bahçelievler’de madde bağımlısı bir kişi yanarak hayatını kaybetti 19.12.2019 | 15:54
01:25
Mersin'de 2 milyon 570 bin TL değerinde balina kusmuğu el geçirildi! 19.12.2019 | 15:36
00:47
03:50
Sultangazi'de lisede dehşet! "Yan baktın" kavgası cinayetle sonuçlandı 19.12.2019 | 14:35
04:58
Kadın doktora otoyolda dayak kamerada! 19.12.2019 | 14:38
00:57
Aniden yola çıktı, iki tramvay arasında sıkıştı 19.12.2019 | 14:14
01:05
Beyoğlu'nda yangın paniği 19.12.2019 | 14:03
02:12:28
04:30
05:43
İstanbul'da taksicilerin birbirlerini tekme tokat dövdükleri anlar kamerada! 19.12.2019 | 13:28
03:22
02:03
İstanbul Büyükada'da ormanlık alanda açılan ikinci çukur da kapatıldı! 19.12.2019 | 12:36
03:30
Başkent'te kıskançlık krizine giren polis kurşun yağdırdı 19.12.2019 | 11:21
05:42
05:16
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü 19.12.2019 | 10:01
06:41
Nazan'ın cinayet zanlısı sevgilisinden 'intihar etti' iddiası 19.12.2019 | 09:54
04:24
İstanbul Şişli'de kebapçıda fırının patlama anı görüntüleri ortaya çıktı! 19.12.2019 | 10:12
01:52
Ankara'da 4 kişi doğalgazdan zehirlendi 19.12.2019 | 09:57