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Trafikte hamile kadına saldırı davasında saldırganlar tahliye edildi

Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldıran tutuklu sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler, çıktıkları ilk duruşmada tahliye edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Pendik D-100 Karayolu'nda 6 Temmuz 2019 tarihinde Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir aracın önünü kesti. Araçtan inen iki şahıs, hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu aracın yanına gelerek, önce aracın dikiz aynasını kırdı. Araca tekmelerle saldıran şahıs, daha sonra aracın üzerine çıkarak kaputu tekmeledi, camlarını kırmaya çalıştı. Olay anı ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedilmişti.

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin Sel ve Hasan Sel tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Trafikte hamile kadına saldırı davasında saldırganlar tahliye edildi
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