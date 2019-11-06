Trafikte sopalı kavga kamerada!

Başakşehir'de trafikte yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan tartışmada kavga alevlenince sürücülerden birinin eline aldığı sopa ile karşılık vermesinin ardından çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga sonlandı. İşte yaşanan tartışmanın görüntüleri...