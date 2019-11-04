Trafikte tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada
Esenler'de trafikte seyir halindeki iki araçta bulunan 4 kişi yol vermeme nedeniyle araçlarını sağa çekerek tekme, tokat kavga etti. Kavgayı gören diğer sürücüler tarafları ayırırken, kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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