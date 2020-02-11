Trafikte terör estiren maganda motosikleti polisin üzerine sürüp böyle kaçtı | Video
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosikletli bir maganda, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Uygulama yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak üzerlerine süren motosikletli kaçarken, E-5 Karayolu ve Göktürk-Kemerburgaz yolunda ise 2 motosikletli maganda tek teker üzerinde giderek sürücülerin canını hiçe saydı. Magandalar o anları sosyal medyadan paylaştı.
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