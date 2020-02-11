Trafikte terör estiren maganda motosikleti polisin üzerine sürüp böyle kaçtı | Video

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosikletli bir maganda, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Uygulama yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak üzerlerine süren motosikletli kaçarken, E-5 Karayolu ve Göktürk-Kemerburgaz yolunda ise 2 motosikletli maganda tek teker üzerinde giderek sürücülerin canını hiçe saydı. Magandalar o anları sosyal medyadan paylaştı.