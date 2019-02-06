Trafikte yarış yapan sürücüler tutuklandı

Kaza dün Bakırköy sahil yolunda yaşanmıştı. 17 yaşındaki lise öğrenci Julia Inanch ve arkadaşı iddiaya göre otostop çekerek bir araca binmiş ve içindeki araç başka bir araçla yarışıp kaza yapmıştı. Kaza sonrası Inanch hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayda Inanch içinde olduğu araç sürücüsü F. T. (25) ve diğer aracın sürücüsü Ö. K. (21) gözaltına alındı. Göz altına alınan 2 şüpheli Bakırköy Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermekten' tutukladı.

"ÇOK PİŞMANIM"

İnanch'ın içinde olduğu aracın sürücüsü F.T. (25) adliyede verdiği ifadesinde, diğer aracın sürücüsünü tanımadığını söyleyerek "İşten çıktım aracım ile yolda giderken 2 kişi gördüm üstünde üniforma vardı otostop yaparak durdurdular.. Paramız yoktu kendilerini Bakırköy'e bırakıp bırakamayacağımı sordular kendilerine alamam dedim.. Sonra aldım onları.... Bakırköy'e bırakırım dedim arka koltuğa bindiler. Emniyet kemerimi her zaman takarım yanımdaki arkadaşında takılıyordu. Yolda giderken onlarla hiç konuşmadım. Olayın gerçekleştiği yakın yerde önüme bir araç çıktı. Bir anda ne yapacağımı bilemedim. Diğer arabanı sol önüne dokunarak arkamda bulunan taksinin sol arka tarafına çarptım bariyerlere vurdum. Ben kazanın şoku ile ağladım. Alkollü değildim daha öncesinde hiç kazam yoktur. Ceza dahi almadım. Çok pişmanım. Diğer şüpheliyi Daha önceden tanımıyorum. Çok kötü durumdayım ben. Bir insanın hayatının sona ermesi beni çok etkiledi. Araç babama aittir. Kendi aracım bakımdaydı. Bayanlar bana dur demediler. Öndeki araç makas atarak ilerliyordu" dedi

"AKŞAM EVE GELDİĞİMDE TELEVİZYONLARDA BİR KAZA OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Diğer aracın sürücüsü Ö.K.ise diğer aracın kendisini takip ettiğini ve kazayı eve geldiğinde televizyonda haberden gördüğünü söyleyerek, "Ben öğrenciyim aynı zamanda çalışmaktaym. Kardeşimi okula bırakıyorum. Sahilde seyir halindeydim. Makas atarak ilerleyen aracı gördüm. Araç beni geçmek yerine taciz etti. Ben orta şeride geçtim. Araç beni takip etti. Ben makas atarak arkamdaki araçtan uzaklaşmaya çalıştım. Araç sonra bana arkadan çarptı. Ben en sağ şeride geçerek durdum. Kalabalığı fark ettim bir kaza olduğunu gördüm. Akşam eve geldiğimde televizyonlarda bir kaza olduğunu gördüm. Bunun üstüne karakola giderek teslim oldum. Suçsuzum. Ben hızlı değildim. Arkamdan gelen araçtan korkmam üzerine hızımı artırıp makas atarak ilerliyordum" diye konuştu.