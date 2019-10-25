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Tüp bebek için kimler başvurabilir?

25.10.2019 | 10:28

Tüp bebek yaptıranların sayısı gün geçtikçe daha da artıyor. Tüp bebek tedavisi nedeni açıklanamayan kısırlık, tüplerde tıkanma ya da daha ileri yaş gibi durumlarda uygulanıyor.

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