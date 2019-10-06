Tüp bebek uzmanı İngiltere'ye gitti, hastaları ortada kaldı!

Şişli'de özel bir klinikte hizmet veren tüp bebek uzmanı Dr. Mustafa Acet yayınladığı videoda hastalığı sebebiyle Türkiye'den ayrıldığını duyurdu. Kliniğinin kapatılmasının ardından kliniğe ait web sitesi ve sosyal medya hesapları da kapatıldı. Çok sayıda anne adayı mağdur olduğunu belirterek, hastane hastane gezdiklerini söyledi. Mustafa Acet'in, Türk vatandaşlarının meslek vizesi başvurusunda bulunarak İngiltere'de ticaret yapma ve yerleşim hakkı elde edebildiği Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gitmeye çalıştığı ortaya çıktı.