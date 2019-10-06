Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Tüp bebek uzmanı İngiltere'ye gitti, hastaları ortada kaldı!

Şişli'de özel bir klinikte hizmet veren tüp bebek uzmanı Dr. Mustafa Acet yayınladığı videoda hastalığı sebebiyle Türkiye'den ayrıldığını duyurdu. Kliniğinin kapatılmasının ardından kliniğe ait web sitesi ve sosyal medya hesapları da kapatıldı. Çok sayıda anne adayı mağdur olduğunu belirterek, hastane hastane gezdiklerini söyledi. Mustafa Acet'in, Türk vatandaşlarının meslek vizesi başvurusunda bulunarak İngiltere'de ticaret yapma ve yerleşim hakkı elde edebildiği Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gitmeye çalıştığı ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Tüp bebek uzmanı İngiltere'ye gitti, hastaları ortada kaldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN