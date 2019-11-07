Turistlere sahte rapor düzenleyen ve uyuşturucu bağımlılarına hap satan doktor adliyede
Antalya'da uyuşturucu kullanan şahıslara para karşılığı hap sattığı, turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan doktor adliyeye sevk edildi. Doktorun kliniğinde yapılan aramada FETÖ elebaşı Gülen'e ait kitap da ele geçirildi. Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde özel kliniği olan Dr. Ünal O.'nun, uyuşturucu içen şahıslara lycra, xanax gibi hapları para karşılığı sattığı, otelde bulunan turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı şahıslara ilaç sattığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettirdiği yönünde bilgi alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:05
Kaş’ta taş yüklü kamyon devrildi 1 ölü 07.11.2019 | 17:16
05:39
01:15
01:09
Yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı 07.11.2019 | 17:04
03:55
03:14
02:10:27
00:57
05:32
01:13
05:32
Zeytinburnu'nda kavga: eşini, oğlunu ve damadını vurdu 07.11.2019 | 11:36
02:40
02:11
Defileye gider gibi hırsızlığa gittiler...Hırsızlık zanlıları kamerada 07.11.2019 | 11:19
23:17
02:19
01:10
İstanbul’da asker konvoyu çileye döndü 07.11.2019 | 10:01
02:41
Çağın yeni hastalığı: Fomo! Fomo nedir? Fomo hakkında önemli bilgiler 07.11.2019 | 09:59
01:10
Erkek doktor kadın meslektaşını vurdu 07.11.2019 | 09:55
01:10
İstanbul Fatih'te korku dolu anlar 07.11.2019 | 09:51
01:43
Avcılar'da tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu 07.11.2019 | 09:48