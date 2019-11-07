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Turistlere sahte rapor düzenleyen ve uyuşturucu bağımlılarına hap satan doktor adliyede

07.11.2019 | 17:05

Antalya'da uyuşturucu kullanan şahıslara para karşılığı hap sattığı, turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan doktor adliyeye sevk edildi. Doktorun kliniğinde yapılan aramada FETÖ elebaşı Gülen'e ait kitap da ele geçirildi. Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde özel kliniği olan Dr. Ünal O.'nun, uyuşturucu içen şahıslara lycra, xanax gibi hapları para karşılığı sattığı, otelde bulunan turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı şahıslara ilaç sattığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettirdiği yönünde bilgi alındı.

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