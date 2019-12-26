Türk askeri Suriyeli kardeşlerimize kahve ikram etti
Türk askeri Suriyeli kardeşlerimize güvenlik noktalarında kahve ikram ederek soğuk havada içlerini ısıttı
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