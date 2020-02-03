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Türk Kızılay'ı Sevgi Mağazası ile Tel Abyadlıları giydiriyor | Video

Türk Kızılay'ı Sevgi Mağazası ile Tel Abyadlıları giydiriyor | Video
03.02.2020 | 18:13

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye Tel Abyad ilçesinde, Türk Kızılay'ı 7.'sini açtığı Sevgi Mağazası ile muhtaç aileleri giydirmeye devam ediyor. Kızılay bu mağazayla muhtaç ailelerin yüzlerini güldürüyor.

Tel Abyad'ta açılan Kızılay Sevgi Mağazası, öncelikle ilçedeki yetim, gazi ve muhtaç ailelere öncelik veriyor. Bu mağazadan elli bin Tel Abyadlının giydirilmesi planlanıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre;Yerel meclis üyeleri tarafından tespit edilen fakir,muhtaç aileler yanı sıra şehit.gazi ve yetim ailelerine öncelik veriliyor. Aileler öncelikle puan kartları veriliyor daha sonra Sevgi Mağazası'na yönlendiriliyor. Günlük 20 ile 25 aile giydiriliyor. Sevgi Mağazası'na getirilen aileler buradaki Kızılay çalışanları ve gönüllüleri tarafından giydiriliyor. Sevgi Mağazası'nda başta çocuklar olmak üzere yardıma ihtiyacı olan tüm halka çoraptan ayakkabıya, elbiseden kışlık montlara kadar binlerce giyim malzemesi dağıtıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Barış Pınarı Hareketi ile birlikte terör koridorunu temizleyerek, bölgeye barış ve güvenliğin tesis etti. Bölgeden YPG/PKK terör örgütünün temizleyerek huzur ortamı oluşturmasının ardından, bölgeye insani yardım yardımlar yapılarak bir yandan da bölgenin alt yapısı ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Suriyeli şehit annesi Nezira el Abdullah, "Bizleri ve çocuklarımıza yapmış oldukları bu yardımdan dolayı teşekküre ederim" dedi.
Türk Kızılay'ı yetkilileri, Tel Abyad'da açılmış olan Sevgi Mağazası'nın 15.gününde,yaklaşık 2 bin fakir ve muhtaç aileyi giydirdiği ifade edildi.

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