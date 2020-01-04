Türk polisini karalamaya çalışan Ruhat Mengi paylaştığı yalan haberle rezil oldu!

Gazeteci Ruhat Mengi, sosyal medya hesabından; Çin'deki polisler şiddet uyguladığı anların videosu ile Türk polisini karalamaya çalıştı! Ruhat Mengi, Türkiye'de olmuş gibi paylaştığı videoya yaptığı yorumda; Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nı da olay Türkiye'de olmuş gibi etiketleyerek çirkin bir provokasyona imza attı!

Geçtiğimiz günlerde Çin'de yayınlanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde bir şüpheli, iki polis tarafından araçtan sürüklenerek indirilip feci şekilde dövülüyordu.



ÇİN'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ TÜRK POLİSİ GİBİ YANSITTI

Türk polisini karalamak için videodakilerin Türk polisi olduğunu iddia eden gazeteci Ruhat Mengi, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığını etiketleyerek "Polis bunu yapamaz! Yapan polisler ceza almalıdır. Düşmana vurur gibi vuruyorlar gencecik çocuğa. Polisine güvenemeyen millet kime güvensin" paylaşımında bulundu.