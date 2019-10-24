Türk sihaların yeni görüntüleri

Ukrayna Türkiye'den aldığı Bayraktar'ın görüntülerini paylaştı. Baykar savunma ile Ukrayna Hükümeti arasında Ocak 2019'da gözetleme ve vuruş kabiliyetinin arttırılması için bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma gereğince ilk 3 Siha'yı geçtiğimiz Mart ayında teslim alan Ukrayna, ardından 3 Siha daha satın aldı.