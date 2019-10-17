Türkiye Genelinde Hava Durumu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporuna göre, yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağış ve fırtına etkili olacak. Öte yandan sıcaklıklarında düşüş göstereceği önümüzdeki günlerde, kış aylarına yaklaşmamızın etkisini fazlasıyla hissedeceğiz.Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'in belli kesimlerinde yağışlar yer yer etkisini gösterecek. Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun neredeyse tamamında sağanak yağışlar etkili olacakken hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler yaşanacak.
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