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Türkiye Genelinde Hava Durumu

14.11.2019 | 10:51

Türkiye genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklarda artış ya da düşüş yaşanacak mı?

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OTOMATİK OYNAT

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