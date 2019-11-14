Türkiye Genelinde Hava Durumu
Türkiye genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklarda artış ya da düşüş yaşanacak mı?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yeniden yargılanıyor 14.11.2019 | 11:11
01:03
Türkiye Genelinde Hava Durumu 14.11.2019 | 10:51
01:59
Bankayı soyan hırsızın kaçmasına izin vermediler! İşte o anlar... 14.11.2019 | 10:50
01:09
02:24
İzmir'de engelli gence yapılan skandal işkence görüntülerine tepki! 14.11.2019 | 09:52
02:40
Sultangazi’de göçmen kaçakçıları, Afgan aileyi eve kilitledi 14.11.2019 | 10:15
00:52
01:03
08:44
02:00:48
01:25
Cezaevinden firar etti, etek giyip böyle market soydu 13.11.2019 | 18:13
02:14
01:18
Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kamerada 13.11.2019 | 18:13
01:00
Aç kalan ayı akaryakıt istasyonuna indi... O anlar kamerada 13.11.2019 | 18:13
02:09
Yeni doğan beyaz dişi manda görenleri şaşırtıyor 13.11.2019 | 18:13
00:26
02:49
02:20
01:03
11 ton nargile tütünü ele geçirildi 13.11.2019 | 15:39