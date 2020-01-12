Türkiye genelinde havalar nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 12.01.2020 Pazar günü hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu raporu geldi. Önemli üç uyarı yapan MGM o bölgeler için sağanak ve kar yağışı uyarısında da bulundu. Ocak ayının ikinci haftasına geldiğimiz şu dönemde ülke genelinin pek çok bölgesinde yaşanan kar yağışı, sağanak ve soğuk hava dalgası vatandaşları büyük oranda etkiliyor. Güncel olarak araştırılan konular arasında yer alan "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar planlarını hava durumu raporuna göre yapıyorlar. Sağanak yağışa ya da yağmura hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük iller olmak üzere kendi illerindeki hava durumunu merak ediyorlar. Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM 3 il için önemli uyarılarda da bulundu.