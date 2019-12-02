Türkiye hayranı turistlerden 'Türkiye'de can güvenliği yok' diye propaganda yapan hainlere tokat gibi cevap!

Türkiye'yi ziyaret eden iki turistin çektiği video 'Türkiye'de can ve mal güvenliği yok diye propaganda yapan hainler kapak oldu! Videoda Türkiye ile ilgili kara propaganda yapanlara cevap veren turist çift; Türkiye'nin son derece güvenlikli bir ülke olduğunu ve şimdiye kadar bulundukları en iyi ülkeler sıralamasında kesinlikle uzak ara farkla birinci sırada olduğunu açıkladılar.