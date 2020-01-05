Türkiye'de çocuklara en çok bu isimler verildi!

Türkiye'de 2019 yılında kaç bebek doğdu? Doğan çocukların kaçı kız kaçı erkek oldu? Türk halkı bebeklerine en fazla hangi isimleri vermeyi uygun buldu? İşte bu soruların cevabı belli oldu! İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı verilere göre, Türkiye'de geçen yıl 605 bin 310 erkek, 575 bin 530 kız bebek doğdu. Son dönemde kız ve erkek çocuklarına verilen isimlerde ise gözle görülür bir değişim var.