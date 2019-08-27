Türkiye’de üretilen lüks yat Singapur’a satıldı

Bursa'da üretilerek Singapur'a satılan 18,7 tonluk lüks yat, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan DP World Yarımca Limanı'nda nakliye gemisine yüklendi. Özel vinçlerle denizden limana çıkarılan lüks yattın zarar görmemesi için uzman operatörlerin kullandığı vinçlerle özenle taşındı. Limanda bir beşik üzerine alınan lüks yat daha sonra Singapur'a gönderilmek üzere gemiye yüklenerek uzman bir ekip tarafından sabitlendikten sonra yola çıkarıldı.Lük yatın gemiye yüklendiği ve çoğunlukla konteyner operasyonlarının yapıldığı DP World limanında, genel kargo ve proje kargo operasyonları hizmetleri de veriliyor.