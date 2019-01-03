Türkiye’nin en büyük kardan heykelleri Sarıkamış Şehitleri için yapıldı

Sarıkamış ilçesinde 4-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek anma programında sergilenecek heykeller için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesine 200 kamyon kar getirildi. Heykeller, Kafkas, Atatürk, İbrahim Çeçen, Bayburt ve Muş Alparslan Üniversitelerinden gelen bir grup öğretim görevlisinin 15 gün süren çalışmasının ardından tamamlandı.

Muş Alpaslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erhan Karadağ, kardan heykeller için her yıl farklı temalar işlendiğini söyledi.

Yapılan kardan heykellerin 5 Ocak 2019 Cumartesi günü açılışı yapılacak.