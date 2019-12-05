Türkiye'nin ilk AIKIDO eğitmeni
Şiddet nereden gelirse gelsin, kadının kendini savunması mümkün! Eşten, arkadaştan ya da çevreden karşı tarafa savunmasız olunmadığını göstermenin de yolları vardır. Bunlardan biri de savunma sanatı AIKIDO. Türkiye'nin ilk AIKIDO hocası Ayşe Sevgi Aksoy, 29 yıldır AIKIDO eğitmenliği yapıyor. Aksoy AIKIDO'ya uğradığı bir taciz sonrası başlamış.
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