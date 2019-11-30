Turşudaki bilinmeyen o ölümcül zehir 'botulizm' zehri karı kocanın hayatını kararttı
Zonguldak’ta yedikleri konserveden zehirlendikleri tahmin edilen çift "Clostridium Botulinum" toksini sebebiyle yaşam mücadelesi veriyor. Bülent Ecevit Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Doç Dr. Özcan Pişkin, zehrin son derece önemli olduğunu ifade etti. Pişkin, "Çok tehlikeli bir zehir. Bir gramının bile 1 milyon insanı öldürecek kadar güçlü bir zehir. Hatta sarin gazından 100 bin kat daha güçlü olduğu söyleniyor" dedi.
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