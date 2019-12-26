Tuzla’da bıçaklı dehşet...Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayıp kaçtı

Tuzla’da Çağrı P. isimli genç, sokakta tartıştığı şahıs tarafından boğazından ve karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ağır yaralı gencin hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi. Polis saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.