Web TV Yaşam Tuzla'da fabrikada yangın!

Tuzla'da fabrikada yangın!

28.11.2019 | 11:31

Tuzla'da bulunan bir fabrikada bilinmeyen sebeplerden ötürü yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri gönderildi. Müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

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