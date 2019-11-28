Tuzla'da fabrikada yangın!
Tuzla'da bulunan bir fabrikada bilinmeyen sebeplerden ötürü yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri gönderildi. Müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
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